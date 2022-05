POL-DU: Obermeiderich: Tödlicher Verkehrsunfall - Fußgängerin von Lkw überrollt

Duisburg (ots) - Insgesamt 41 Strafanzeigen haben Polizisten am Dienstag (17. Mai) geschrieben, weil Unbekannte auf zwei Friedhöfen Messing von Gräbern entfernten und stahlen. In Bergheim auf dem Friedhof an der Trompeter Straße schlugen Diebe an mindestens 23 Gräbern zu. In Rumeln-Kaldenhausen an den ...

mehr