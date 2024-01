LPI-SHL: Schmierfinken am Werk

Zella-Mehlis (ots) - Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde in der Zeit vom 28.12.2023 bis Montagvormittag eine Kasse mit mehreren einhundert Euro Bargeld aus einer Firma in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis entwendet. Möglicherwiese hat sich der Täter nach Toreschluss in der Firma einschließen lassen. Die Polizei sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0006026/2024. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr