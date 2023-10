Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr in der Hochdorfer Straße. Der 27-Jährige fuhr dort mit seinem landwirtschaftlichen Gespann in Richtung Biberacher Straße. Dort wartete er zunächst ordnungsgemäß. Nachdem mehrere Fahrzeuge vorbeigefahren waren, bog er nach links in die Biberacher Straße ...

mehr