Ulm (ots) - Gegen 12.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Schülinstraße aus. In einem Wohngebäude brannte es in einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Beim Versuch das Feuer zu bekämpfen, hatte sich der 28-jährige Bewohner leicht verletzt. Er kam vorsorglich in ein ...

mehr