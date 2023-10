Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand in Küche

Etwa 50.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch bei einem Brand in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Schülinstraße aus. In einem Wohngebäude brannte es in einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Beim Versuch das Feuer zu bekämpfen, hatte sich der 28-jährige Bewohner leicht verletzt. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Als Ursache für den Brand war wohl ein defekter Wasserkocher verantwortlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

