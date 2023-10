Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/B19 - Wer hatte Rot?

Am heutigen Mittwoch kam es an einer Kreuzung in Heidenheim zu einem Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 8.40 Uhr war ein 34-Jähriger mit einem VW Golf auf der B19 in Richtung Schnaitheim unterwegs. An der Kreuzung Seewiesenbrücke kam von links eine Mercedes-Fahrerin. Als diese die B19 geradeaus überqueren wollte, stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Beteiligten gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei aus Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefon-Nr. 07321/322-432 um Zeugenhinweise. Der Sachschaden am VW beträgt etwa 10.000 Euro, der am Mercedes rund 8.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Verletzt wurde niemand.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

