Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Wut an Tür ausgelassen

Am Mittwoch soll ein Kind Steine gegen ein Gebäude in Obermarchtal geschmissen haben.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr beobachtete ein Zeuge das Kind. Der Achtjährige soll mehrfach Steine gegen ein öffentliches Gebäude in der Hauptstraße geworfen haben. Dadurch entstand an der Tür ein Schaden. Die Steine prallten von der Tür ab und beschädigten auch einen VW. Die Polizei aus Munderkingen kam vor Ort. Wie sich herausstellte, ließ der Achtjährige wohl nach einem Streit mit einem Mitschüler seine Wut an der Tür aus. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Beamten übergaben das Kind an die Eltern.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Wert und Nutzen öffentlicher Einrichtungen. Machen Sie ihm klar, dass jede Beschädigung von uns allen bezahlt werden muss. Seien Sie Vorbild dabei, wie mit öffentlichem und privatem Eigentum umgegangen werden sollte.

++++2050721 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell