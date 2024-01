LPI-SHL: Brand einer Hütte

Hildburghausen (ots) - Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen. Ein 81-jähriger Seat-Fahrer wollte nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Er verfehlte jedoch die Einfahrt und fuhr stattdessen in eine Grundstückseinfahrt. Hier prallte er so stark gegen einen Zaunpfosten aus Metall, dass sein Auto so stark beschädigt wurde, dass es abgeschleppt werden musste. ...

