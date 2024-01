Polizei Köln

POL-K: 240109-2-K Diebstahlsverdacht - Rund 30 Fahrräder in Garten sichergestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Montagabend (8. Januar) einen mutmaßlichen Fahrraddieb (42) in Köln-Lindenthal vorläufig festgenommen. Eine Anwohnerin hatte den Mann nach eigenen Angaben an der Aachener Straße in Höhe des Lindentalgürtels gegen 21.30 Uhr dabei beobachtet, als sich dieser an mehreren Schlössern abgestellter Fahrräder zu schaffen gemacht hatte. Einsatzkräfte stellten den Verdächtigen kurz darauf und fanden in seinem Rucksack eine Vielzahl von Fahrradschlossschlüsseln. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Polizisten den Bungalow sowie das Grundstück des Tatverdächtigen. Im Garten des Mannes auf dem Kalscheurer Weg entdeckten die Einsatzkräfte zahlreiche Fahrräder, die teilweise deutlich verwittert und von Pflanzen überwuchert waren. Eins der knapp 30 sichergestellten Fahrrädern konnte anhand der Rahmennummer einer Diebstahlsanzeige zugeordnet werden. Die Ermittlungen zu den anderen Rädern und deren Eigentümern dauern noch an. (ph/cs)

