POL-MFR: (1155) Mann verstarb während Fahrradfahrt

Nürnberg (ots) - In den Samstagnachmittagstunden (07.10.2023) brachen Unbekannte in drei Wohnungen am Nürnberger Nordwestring ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr verschafften sich Unbekannte in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses, welches derzeit mit einem Baugerüst versehen ist, in der Poppenreuther Straße ...

