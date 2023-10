Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1152) Rabiate Ladendiebe drohten mit Messer - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Am Freitagnachmittag (06.10.2023) stahlen drei Unbekannte Parfum aus einer Parfümerie in Erlangen. Dem Trio gelang unter Vorhalt eines Messers die Flucht.

Gegen 15:45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Parfümerie in einem Einkaufszentrum in der Nürnberger Straße eine Frau, welche Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro in eine Tasche steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ.

Als der Mitarbeiter die Dame ansprach, mischten sich sofort zwei Männer in aggressiver Weise ein. Einer der Männer zog ein Messer und hielt dies in Richtung des Mitarbeiters. Kurz darauf gelang es dem Trio über den Ausgang zur Nürnberger Straße in Richtung Güterhallenstraße zu Fuß zu flüchten.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche das geschehen beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold

