POL-MFR: (1153) Hochwertigen Mercedes entwendet

Erlangen (ots) - Am Freitagnachmittag (06.10.2023) stahlen drei Unbekannte Parfum aus einer Parfümerie in Erlangen. Dem Trio gelang unter Vorhalt eines Messers die Flucht. Gegen 15:45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Parfümerie in einem Einkaufszentrum in der Nürnberger Straße eine Frau, welche Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro in eine Tasche steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Als der ...

