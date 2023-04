Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall, medizinischer Notfall

Römerberg (ots)

Am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr fuhr ein 82-jähriger PKW-Fahrer ohne Einwirkung Dritter frontal auf das Heck eines geparkten Wohnmobils in der Lessingstraße, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro entstand. Obwohl der PKW des 82-Jährigen einen erheblichen Frontschaden davontrug, entfernte sich dieser zunächst im Schritttempo vom Unfallort. Während der Anwesenheit der alarmierten Polizeibeamten kehrte der 82-Jährige zurück zum Unfallort, fuhr dabei auffällig auf dem Bordstein und hielt an. Die Beamten riefen den Rettungsdienst hinzu, da der 82-Jährige Anzeichen eines akuten, medizinischen Notfalls zeigte. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 82-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell