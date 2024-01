Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefiederte Beute

Wernshausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter überstieg in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochvormittag den Zaun zum Entenstall auf einem Grundstück in der Pfingstgasse in Wernshausen. Anschließend nahm er vier schwarze Zuchtenten an sich und verschwand mit seiner gefiederten Beute unerkannt. Die Laufenten haben einen Wert von ca. 160 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der Tiere geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0007925/2024 zu melden.

