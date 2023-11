Coesfeld (ots) - Der Bezirksdienst in Nordkirchen ist für die Zeit des Rathaus-Umbaus in der alten Apotheke an der Schloßstraße 4 zu finden. Mit in dem Gebäude sitzen Ordnungsamt, Bürgerbüro und das Standesamt der Gemeinde. Die Sprechzeiten bleiben wie gehabt dienstags von 12 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 17 bis 18 Uhr. Erreichbar bleibt Polizeihauptkommissar ...

mehr