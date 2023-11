POL-COE: Nottuln, Pakenstraße/Geparkter schwarzer Mercedes beschädigt

Coesfeld (ots) - Durch einen Böller haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (8.11.) den Briefkasten der Paul-Gerhard-Schule beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 6 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei er Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

