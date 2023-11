POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/Senior auf Friedhof bestohlen

Coesfeld (ots) - Ein Wohnungseinbruch und der Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde von Polizisten der Polizeiwache in Dülmen am Mittwoch (8.11.) aufgenommen. Im Zeitraum von Dienstag (7.11.) 15 Uhr bis Mittwoch 12 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung im Schillerweg auf. Das Innere durchsuchten die Unbekannten und stahlen Schmuck. Zwischen 14.20 und 18.30 Uhr am Mittwoch, brachen Unbekannte ebenfalls eine rückwärtige Terrassentür zu einem ...

