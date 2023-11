POL-COE: Coesfeld, Lette, Wesslingstraße/Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Jemand Unbekanntes hat einem Pferd in Osterwick eine lange und tiefe Schnittwunde am linken Hinterlauf zugefügt. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Montag (06.11.23) und 15.30 Uhr am Dienstag (07.11.23). Das Pferd stand in einem freien Stallgebäude an der Midlicher Straße. Die Polizei in Coesfeld ermittelt wegen des Verstoßes gegen das ...

mehr