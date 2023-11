Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick,Droste-Hülshoff-Weg/Tasche aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche stahlen Unbekannte am Dienstag (7.11.) aus einem Auto am Droste-Hülshoff-Weg. Im Zeitraum von 10.45 bis 12.15 Uhr schlugen sie eine Seitenscheibe zum Auto ein und gelangten so an die Tasche. Eine im Auto befindliche Handtasche und Geldbörse verblieben im Auto. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140. Die Polizei bittet darum keine Wertgegenstände im Auto aufzubewahren. Immer wieder kommt es zu gleichgelagerten Diebstählen. Ein Auto ist kein Safe.

