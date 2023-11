Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/Einbruch missling

Coesfeld (ots)

Beschädigungen an einer Tür in einem Rolltor zu einer Firmenhalle, stellte ein Angestellter am Dienstag (7.11.) zu Arbeitsbeginn fest. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten Unbekannte versucht das Tor aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Die Unbekannten gelangten nicht ins Gebäude. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

