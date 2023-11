Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem LKW ist es am Dienstag (7.11.) auf der K9 in Olfen gekommen. Ein 69-jähriger Dattelner befuhr gegen 11.55 Uhr mit seinem Auto die K9 in Richtung Olfen und beabsichtigte in die Eversumer Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 52-Jähriger aus Moers mit seinem LKW die K9 aus Richtung Olfen kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Autofahrer verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

