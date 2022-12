Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in LIDL-Filiale

Landstuhl, Torfstraße (ots)

Mit schwerem Gerät stemmen bisher unbekannte Täter die Rückwand der LIDL-Filiale in Landstuhl auf. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 24. Dezember 2022, 14:00 Uhr, bis zum Morgen des 27. Dezember 2022. Der Schaden liegt in einem fünfstelligen Bereich. Die Täter konnten durch die unsachgemäße, rohe Arbeit nichts erbeuten. Allerdings ist davon auszugehen, dass durch die Arbeiten massive Lärmgeräusche verursacht wurden. Ebenso könnten in diesem Bereich Personen in Arbeitskleidung oder auch Fahrzeuge aufgefallen sein, welche mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten.

Aus diesem Grund benötigen die Beamten der Polizei Landstuhl Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung der Tat führen könnten.

Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl sind unter der Nummer 06371 805 1850 jederzeit erreichbar. |pilan-grä

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell