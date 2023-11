Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet/Taschendiebe aktiv - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Insgesamt drei Anzeigen wegen Taschendiebstahls am Dienstag (7.11.) im Stadtgebiet wurden bei der Polizeiwache Coesfeld am Nachmittag erstattet.

Eine 72-Jährige befand sich gegen 15 Uhr zu einem Einkauf im Aldi-Markt an der Borkener Straße. Ihre Geldbörse hatte sie in einem Rucksack aufbewahrt, welchen sie auf dem Rücken trug. Als sie an der Kasse ihre Einkäufe bezahlten wollte, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Während des Einkaufs waren ihr zwei Frauen aufgefallen, die ihr sehr nahe gekommen waren und offensichtlich gemeinsam im Markt waren. Im Rahmen der Anzeigenerstattung wurde bekannt, dass von ihrem Konto unmittelbar nach dem Einkauf bereits ein vierstelliger Bargeldbetrag abgehoben wurde.

Personenbeschreibung:

- beide eher südländisch - beide ca. 163 cm groß - ca. 40 Jahre alt - Figur von beiden eher stämmig - Haarfarbe eher dunkel, mittellang - Bekleidung eher dunkel, nichts Auffälliges - keine Auffälligkeiten im Gesicht

Die zwei weiteren Diebstähle ereigneten sich zwischen 15 und 16 Uhr im Netto-Markt an der Poststraße bzw. im Aldi-Markt an der Hansestraße. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen und warnt noch einmal dringend vor Taschendieben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140.

In den vergangenen Wochen sind im Kreisgebiet und auch in der Stadt Coesfeld fast täglich Taschendiebstähle zur Anzeige gebracht worden. Lassen sie ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt. Seien sie wachsam und informieren sie das Personal, falls sie verdächtige Personen feststellen. Sollten sie bestohlen worden sein, erstatten sie Anzeige bei der Polizei.

