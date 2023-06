Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sturz eines Motorradfahrers

Schmallenberg (ots)

Am Samstag, 03.06.23, 13.42 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Kleve mit seinem Krad die L 742 vom Wanderparkplatz Großes Bildchen in Richtung Schmallenberg-Rehsiepen. Beim Einfahren in eine Rechtskurve bremste der Fahrer seine Geschwindigkeit ab. Hierbei blockierte das Hinterrad und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Krad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die aufgestellte Schutzplanke. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Kradfahrer und wurde vom Rettungsdienst dem nächsten Krankenhaus zugeführt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Für die polizeiliche Unfallaufnahme musste die L 742 kurzzeitig komplett gesperrt werden. (tk)

