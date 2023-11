Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kapellenfeld/Seniorin fällt auf Betrüger rein

Coesfeld (ots)

Bargeld und Schmuck hat eine Sendener Seniorin am Dienstag (7.11.) an einen Betrüger übergeben. Gegen 15 Uhr erhielt sie einen Anruf von einem angeblichen Herrn Schmidt der Volksbank. Dieser teilte ihr mit, dass es zu unberechtigten Abbuchungen von ihrem Konto gekommen sei. Ihre zuständige Bankberaterin habe darüber Kenntnis. Auch sei eine Bande in Senden unterwegs, die es auf das Vermögen von Senioren abgesehen hätte. Dazu sei es erforderlich die Wertgegenstände in sichere Verwahrung zu geben. Hierzu packte sie einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck in eine gelbe Tüte. Kurze Zeit später klingelte es an der Tür. Dort stand ein unbekannter Mann, der ins Wohnzimmer der Seniorin kam. Herr Schmidt war noch am Telefon. Er forderte die Seniorin auf ihm dem Abholer ans Telefon zu geben und ihre Wertgegenstände zu übergeben. Danach verließ der Unbekannte die Wohnung. Die Seniorin konnte noch beobachten, wie der Unbekannte mit einem grauen Kleinwagen davon fuhr.

Personenbeschreibung:

- männlich

-ca. 1,60-1,70m groß -ca. 20-30 Jahre alt -europäisches Erscheinungsbild -hatte kurze dunkle Haare mit Seitenscheitel -rundes Gesicht -schlank

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Die wichtigsten Tipps gegen Betrug im Namen von Bankmitarbeitern:

- Ihr Geldinstitut wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. - Legen Sie einfach auf! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell