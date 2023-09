Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Verkehrsunfall mit rund 60.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 56 Jahre alter Toyota-Lenker war am Sonntag (10.09.2023) gegen 09.45 Uhr in der Hohenstaufenstraße in Remseck am Neckar - Hochberg in Richtung Waldallee unterwegs. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er hierbei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort geparkten Toyota Yaris. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen dahinter geparkten Mercedes und dieser wiederum auf einen Opel geschoben. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Der 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob er bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

