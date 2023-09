Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Lieferwagen macht sich selbstständig - 21.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da die Handbremse nicht richtig angezogen und kein Gang eingelegt war, machte sich am Montag (11.09.2023) gegen 16.20 Uhr ein Citroen Jumper in Vaihingen an der Enz selbstständig. Ein 36 Jahre alter Fahrer des Lieferwagens hatte diesen in der Hirsauer Straße abgestellt und war im Begriff aus der Seitenschiebetür ein Paket zu holen, als das Fahrzeug losrollte. Beim vergeblichen Versuch, den Transporter zu stoppen, wurde der Mann leicht verletzt. Das Fahrzeug rollte schließlich über die Einmündung zur Sonnenbergstraße hinweg und kollidierte dort mit einem geparkten Skoda. Der Skoda wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen ebenfalls geparkten Subaru geschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 21.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell