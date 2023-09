Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Böblingen und Ehningen: Unbekannter begeht gleich zwei Unfallfluchten nacheinander

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, nachdem vermutlich ein und derselbe Fahrer am Sonntagabend in gleich zwei Unfallfluchten verwickelt war. Gegen 21.00 Uhr ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb die erste Unfallflucht. Der noch unbekannte Fahrer eines Audi TT kam beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung Singen nach links vom Beschleunigungsstreifen ab und kollidierte mit einem 76-jährigen Ford-Lenker, der den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn befuhr. Nach dem Unfall setzte der Fahrer des Audi seine Fahrt sofort weiter fort. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Noch im Zuge der Unfallaufnahme alarmierte eine Zeugin gegen 21.35 Uhr die Polizei, da sie neben der Kreisstraße 1077 auf Höhe einer Sportanlage bei Ehningen einen augenscheinlich verunfallten, aber verlassenen Audi entdeckt hatte. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen dürfte der Audi-Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Ehningen verlassen haben und fuhr weiter Richtung Gärtringen. Letztlich kam er vermutlich alleinbeteiligt nach rechts von der K 1077 ab, prallte gegen die Schutzplanke, schleuderte über die Fahrbahn und rutschte dann auf der linken Seite die Böschung hinunter. Der Fahrer ließ den Wagen zurück und ergriff anderweitig die Flucht. Das Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Die Polizei sucht insbesondere Zeugen, die den zweiten Unfall bei Ehningen beobachtet haben.

