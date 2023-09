Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person, ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag (11.09.2023) gegen 11.50 Uhr im Bereich der Bundesstraße 464 und der Kreisstraße 1004 zwischen Darmsheim und Maichingen ereignete. Ein 29 Jahre alter VW-Lenker, der aus Richtung Renningen kam, wollte die B 464 verlassen und nach rechts in Richtung Maichingen fahren. Während er im Einmündungsbereich zur B 464 stand, fuhr aus Richtung Darmsheim ein 30-Jähriger in eine Skoda heran, der auf die B 464 einfahren wollte. Mutmaßlich war dieser mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und dürfte außerdem auch noch das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben. In der Folge schleuderte er gegen den VW und im weiteren Verlauf auch noch gegen eine Schutzplanke. Der VW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell