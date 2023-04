Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Tote bei Brand entdeckt

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden gestern gegen 16:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Berliner Straße gerufen. Nachbarn hatten zuvor die Rettungsleitstelle informiert. Während der Löscharbeiten wurden zwei leblose Personen in der Wohnung aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand, welcher durch eine Kerze verursacht wurde, nicht ursächlich für deren Tod. Eine Straftat kann durch die Polizei nach gegenwärtigen Stand ausgeschlossen werden. Es konnten keine Anzeichen für Gewalt- oder Fremdeinwirkung festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Todesursache des 79-jährigen Mannes und der 60-jährigen Frau aufgenommen. Durch den Brand und die Rettungsarbeiten entstand in der Wohnung ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. (JN)

