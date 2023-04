LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte in Erfurt die Seitenscheibe eines Mercedes ein. Der Wagen parkte in der Robert-Koch-Straße, als die Täter sich an dem Auto vergriffen. Im Inneren des Wagens demontierten sie das Lenkrad des Mercedes und stahlen dieses. Der Wert der Beute beläuft sich auf knapp 3.800 Euro. An dem Auto entstand zudem Sachschaden von etwa 150 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

