Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katalysatorendieb vertrieben

Erfurt/Sömmerda (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner vertrieb in Erfurt einen Katalysatorendieb. Der Zeuge hatte am frühen Mittwochmorgen den Täter auf einem Parkplatz im Alfred-Delp-Ring dabei beobachtet, wie er sich an der Abgasanlage eines Fiats zu schaffen machte. Durch lautes Rufen konnte der Anwohner den Dieb vertreiben. Weniger Glück hatte der Besitzer eines Hondas in Sömmerda. Unbemerkt demontierten Unbekannte den Katalysator des Wagens im Wert von 800 Euro und richteten Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Anwohner und Passanten sollten nicht davor zurückschrecken die Polizei zu rufen, wenn sich Personen auffällig in der Nähe von Autos aufhalten oder sich an diesen zu schaffen machen. (JN)

