Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Der richtige Einbruchsschutz

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Gleich fünf Mal scheiterten Einbrecher bei ihren Taten. Am Mittwoch wurden in der Erfurter Innenstadt mehrere beschädigte Türen festgestellt. Unbekannte hatten versucht, in zwei Wohn- und Geschäftshäuser, zwei Arztpraxen und ein Kosmetikstudio einzubrechen. Allerdings hielten in allen Fällen die Türen stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge von Dannen ziehen mussten. Mit der richtigen Sicherungstechnik an Türen und Fenstern lassen sich Einbrüche verhindern. Die polizeiliche Beratungsstelle informiert Sie zu diesem Thema unverbindlich und kostenlos. Ihren Ansprechpartner für Erfurt und den Landkreis Sömmerda finden Sie auf unserer Homepage www.polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/beratung . (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell