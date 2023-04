Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Textilgeschäft

Sömmerda (ots)

Der Polizeiinspektion Sömmerda wurde gestern der Einbruchsversuch in ein Textilgeschäft gemeldet. Unbekannte versuchten von Montag auf Dienstag, in den Laden in der Straße der Einheit in Sömmerda einzudringen. Dazu hebelten und bohrten sie an der Eingangstür. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand und die Täter verließen unverrichteter Dinge den Tatort. Der verursachte Schaden an der Tür wurde auf 500 Euro geschätzt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell