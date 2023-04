Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach versuchtem Autodiebstahl gesucht

Erfurt (ots)

In der Straße Am Katzenberg 5 in Erfurt versuchten Unbekannte, einen Citroen zu stehlen. In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen sie die Seitenscheibe des geparkten Autos ein. Anschließend versuchten sie, den Wagen kurzzuschließen. Als dies missglückte, durchwühlten sie den Citroen nach Wertgegenständen und stahlen letztlich 50 Euro Bargeld. Dabei verursachten die Täter einen Schaden von 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0105857 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

