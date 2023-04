LPI-EF: Einbruch in Restaurant

Erfurt (ots) - Ein 36-Jähriger traute Dienstagabend in Erfurt seinen Augen nicht. Als er im Bus saß, wurde er auf zwei Männer und ein Kind aufmerksam, die mit einem Kinderfahrrad unterwegs waren. Da sein 9-jähriger Sohn das gleiche Fahrrad besitzt, rief er zu Hause an. Tatsächlich fehlte von Fahrrad seines Sohnes jede Spur, so dass der 36-Jährige ausstieg und die Männer ansprach. Als die Täter mit dem Kinderfahrrad flüchten wollten, hielt es der 36-Jährige fest. Es ...

mehr