LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots) - Ein 75-Jähriger fiel am Dienstag in Erfurt auf Telefontrickbetrüger herein. Die Täter kontaktierten den Mann über einen Messengerdienst und gaben sich als seine Tochter aus. Im Laufe des Chats baten sie um Überweisung von 1.500 Euro. Da der Mann so viel Geld nicht aufbringen konnte, überwies er letztlich 1.000 Euro auf ein ausländisches Konto der Betrüger. Kurze Zeit später flog der Betrug auf. Die ...

