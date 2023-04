LPI-EF: Navigationsgeräte gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine Streifenbesatzung kontrollierte in den frühen Dienstagabendstunden einen 33-jährigen Skoda-Fahrer in Leubingen. Dabei reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Cannabis. Der Mann wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

