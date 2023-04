LPI-EF: Scheibe eingeschlagen

Erfurt (ots) - Couragierte Passanten stellten in Erfurt einen Ladendieb. Am Mittwochnachmittag hatte dieser mit einem Komplizen in einem Geschäft in der Erfurter Innenstadt Kleidung gestohlen. Als das Duo den Laden verließ, löste die Alarmanlage aus und die Täter rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Ein 55-jähriger Mann bemerkte, wie eine Mitarbeiterin des Geschäfts einen der Diebe verfolgte. Er stellte sich dem Täter in den Weg, wurde von ihm allerdings zu ...

