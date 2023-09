Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Zeugen nach Verkehrsunfall nach Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen nach einem riskanten Überholmanöver mit anschließendem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (11.09.2023) nahe Oberriexingen.

Ein 31 Jahre alter Mercedes-Lenker war gegen 14.25 Uhr auf der Kreisstraße 1685 von Enzweihingen kommend in Richtung Unterriexingen unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Rechtskurve zum Überholen mehrerer Fahrzeuge vor ihm ansetzte. Bei dem Versuch, einen 28-jährigen Nissan-Fahrer zu überholen, kam ihm ein 58 Jahre alter Opel-Lenker entgegen. Der Opel-Lenker bremste stark ab, um eine Kollision mit dem ihm entgegenkommenden 31-Jährigen zu verhindern. Der 31-Jährige scherte jedoch abrupt wieder nach rechts hinter den Nissan ein. Da die Lücke zwischen dem Nissan und einem nachfolgenden Pkw zu eng war, kollidierte der Mercedes-Fahrer mit dem Nissan des 28-Jährigen. Der Nissan drehte sich dadurch um die eigene Achse und kam zur Hälfte auf einem angrenzenden Gehweg zum Stehen. Der 31-Jährige verlor die Kontrolle über den Mercedes, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einer Böschung zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 32.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, bei welche auch die Feuerwehr unterstützte, musste die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Überholmanöver des 31-Jährigen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem wird der Fahrer oder die Fahrerin eines Mercedes-Kleinwagens gesucht, der vor dem Nissan fuhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell