Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrugsversuch konnte vereitelt werden

Bild-Infos

Download

Bitburg (ots)

Am gestrigen Tag wandte sich ein 72-jähriger Mann Rat suchend an die Polizei Bitburg, weil er einen verdächtigen Anruf erhalten hatte. Eine Anruferin teilte ihm mit, dass er einen größeren 5-stelligen Geldbetrag gewonnen habe. Allerdings sollte er für den Erhalt seines Gewinnes zunächst die anstehenden Notarkosten von 1000 EUR in Form von "Google-Play"- Guthabenkarten erwerben und anschließend einer Security-Firma übergeben. Da der Mann Verdacht schöpfte, wandte es sich zunächst an die Polizeidienststelle in Bitburg. In einem Beratungsgespräche wurde er über die hier vorliegenden Betrugsmasche des "Gewinnversprechens" und weitere vielfältige Betrugs-Maschen informiert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass nahezu täglich Betrugsversuche über Internet oder Telefonanrufe in den verschiedensten Formen angezeigt werden. Es wird empfohlen bei solchen Kontakten kritisch zu sein, auf keine Forderungen einzugehen und den Kontakt zu beenden sowie die Polizei zu informieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell