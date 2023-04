Polizei Mettmann

POL-ME: 23-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt - Velbert - 2304007

Mettmann (ots)

Am Montagvormittag, 03. März 2023, wurde ein 23-jähriger Velberter bei einem Frontalzusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war geschehen:

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen befuhr gegen 10 Uhr ein 23-jähriger Velberter mit einem weißen Peugeot 208 die Straße Hefel in Richtung Essen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrzeugführer, in Höhe der Hausnummer 8, mit vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Peugeot prallte frontal gegen einen am gegenüberliegenden Straßenrand abgestellten Citroen C3.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Velberter in seinem stark verunfallten Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Anwohner leistete bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte Erste Hilfe bei dem 23-Jährigen, welcher erst nach umfangreichen Rettungsmaßnahmen aus dem Fahrzeug befreit werden konnte.

Der Unfallverursacher wurde im Anschluss mittels eines Rettungshubschraubers zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen zum Tatort entsandt. Das Mobiltelefon des 23-Jährigen wurde zur Beweissicherung sichergestellt, ebenso der Peugeot. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den beiden stark verunfallten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen auf mindestens 40.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße Hefel bis circa 14 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

