BPOL NRW: Räuberischer Diebstahl am Wuppertaler Hauptbahnhof Bundespolizei beendet Flucht

Ein Mann (25) entwendete am Mittwochabend (5. Juli), um 21.10 Uhr, einem Passanten (37) die Geldbörse und flüchtete. Bundespolizisten beendeten die Flucht und nahmen den Mann fest. Eine Richtervorführung wurde anberaumt.

Der 25-jährige Marokkaner umarmte den 37-jährigen Inder und zog ihm währenddessen die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Der Tatverdächtige flüchtete mit seiner Beute in die Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs in Wuppertal. Dem Geschädigten gelang es den Dieb einzuholen und aufzuhalten. Dabei versuchte der 25-Jährige dem Geschädigten mit der geballten Faust in das Gesicht zu schlagen. Der Versuch misslang und er setzte zur erneuten Flucht an. Auf dem Bahnsteig 1 konnten eingesetzte Bundespolizisten, die sich auf Streife befanden, den Tatverdächtigen stellen und festnehmen. Das Diebesgut konnte dem 37-Jährigen wieder ausgehändigt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von 1,2 Promille. Beamte verbrachten den Mann in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Wuppertal. Am Folgetag wurde der 25-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

