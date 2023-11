Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am 8. November (Mittwoch), gegen 20 Uhr, wurde die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Ein Wassenberger befuhr mit seinem Pkw die Antwerpener Straße aus Richtung Hückelhovener Straße kommend in Fahrtrichtung Aachener Straße. Zum selben Zeitpunkt trat ein dunkel gekleideter Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde vom 39-jährigen mit seinem Wagen frontal erfasst. Zum Unfallzeitpunkt war es bereits dunkel und die Straße nass. Der Fußgänger erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten. Wem ist der Fußgänger im Vorfeld bereits aufgefallen? Hinweise können per Telefon unter der Telefonnummer 02452 9200 oder über den Link (https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis) gegeben werden.

