Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter verkauft Lederwaren an Senior

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am 07. November (Dienstag) sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 10 Uhr einen älteren Mann in der Kölner Straße auf Höhe einer Apotheke an. Der Fremde kannte den Vornamen des Seniors und auch dessen frühere Arbeitsstelle und berichtete, dass er ihn daher kennen würde. Im weiteren Gespräch gab der Unbekannte an, ein Ledergeschäft geerbt zu haben und dem 83-Jährigen daher drei Lederjacken sowie eine Handtasche schenken zu wollen. Der Erkelenzer folgte dem Mann zu seinem Pkw und fuhr mit ihm zu seiner Wohnanschrift. Dort forderte der angebliche ehemalige Kollege dann einen hohen dreistelligen Betrag für die Lederwaren. Man einigte sich schließlich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Nach der Bezahlung fuhr der Verkäufer den alten Mann wieder zur Kölner Straße zurück und entfernte sich mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Amtsgericht. Der Unbekannte war etwa 35 bis 38 Jahre alt und hatte dunkle wellige Haare. Er war zirka 160 bis 170 Zentimeter groß und hatte einen dunkleren Teint. Bei dem Wagen soll es sich um ein goldfarbenes Fahrzeug mit Neusser Kennzeichen (NE-) gehandelt haben. Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Wer hat im Bereich der Brückstraße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven erbeten, Telefon 02452 9200. Zudem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell