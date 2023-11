Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taucherausrüstung aus Keller entwendet

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am 05. November (Sonntag) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 11 Uhr und 18 Uhr Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schnitzlerstraße. Dort drangen sie gewaltsam in ein Kellerabteil ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen hieraus eine hochwertige Taucherausrüstung.

