POL-HI: Zeugenaufruf nach E-Scooterdiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Wellweg 41; Pausenhof der Oberschule

Am 15.09.2023 in der Zeit von 11.45 Uhr bis 13:20 Uhr wurde auf dem Pausenhof der Schiller-Oberschule ein schwarzer Mi Electric Scooter 3 entwendet. Der Scooter war mit einem Zahlenschloss gesichert, welches am Tatort zurückblieb. Wer zum oben angegeben Zeitraum im Bereich der Schiller-Oberschule unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, die es ermöglichen den oder die Täter zu identifizieren; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

