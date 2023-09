POL-HI: Unfallflucht

Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (jb) Am 14.09.23, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr wurde eine 79-jährige Nordstemmerin in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Lange Maße bestohlen. Die Frau hatte ihre Geldbörse in einer mitgeführten offenen Tasche, die sie im Einkaufswagen ablegte. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass die Geldbörse gestohlen worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 180 Euro. Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen in ...

