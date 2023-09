Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geldbörse gestohlen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am 14.09.23, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr wurde eine 79-jährige Nordstemmerin in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Lange Maße bestohlen. Die Frau hatte ihre Geldbörse in einer mitgeführten offenen Tasche, die sie im Einkaufswagen ablegte. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass die Geldbörse gestohlen worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 180 Euro.

Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen in diesem Bereich haben, die Polizei ihre Beobachtungen mitzuteilen. Tel.05066/9850.

Die Polizei rät beim Einkaufen seine Handtasche vorne am Körper zu tragen, um sich effektiv vor Taschendieben zu schützen. Halten sie ihren Handtasche geschlossen. Außerdem sollten Geldbörsen nah am Körper getragen werden, damit niemand unbemerkt an diese herankommt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell