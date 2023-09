Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf Parkplatz

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 14.0.09.23 zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Friedrich-Ebert-Straße in Sarstedt zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Parkvorgang beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Toyota. Die Nutzerin fand zwar einen Zettel an der Windschutzscheibe mit einer Telefonnummer und einem Namen, die jedoch nach derzeitigen Stand nicht korrekt sind. Die Polizei Sarstedt ermittelt nun wegen des Verdachtes der Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

